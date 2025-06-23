Семь человек пострадали от атак ВСУ в Белгородской области за сутки

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о продолжающихся атаках на приграничье региона. За прошлые сутки в области было ранено в общей сложности семь человек, в том числе трое сотрудников скорой помощи.

Глава региона уточнил, что машины скорой оборудовали детекторами дронов и средствами РЭБ, однако это «не дает стопроцентной гарантии безопасности». Поэтому по примеру сельхозтехники на такие машины начали устанавливать защитные «мангалы» от ударов дронов.

«Ищем всевозможные пути для того, чтобы защитить наших медиков»,— написал господин Гладков в Telegram.

22 июня снаряд попал в частный дом в селе Мокрая Орловка Грайворонского округа Белгородской области, пострадала мирная жительница. Вечером того же дня ВСУ ударили беспилотником по селу Ржевка, в числе пострадавших были врач, фельдшер и водитель.