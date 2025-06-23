Крупнейший российский производитель водки «Татспиртпром» планирует начать выпуск традиционного корейского напитка в 2025 году. Об этом сообщает «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Татспиртпром» начнет выпуск корейского спиртового напитка

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ «Татспиртпром» начнет выпуск корейского спиртового напитка

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

«Татспиртпром» присоединяется к российским производителям, осваивающим выпуск соджу — традиционного корейского напитка крепостью около 20%. Компания начнет производство под собственным брендом Kumiho с планом выпуска 600 тыс. литров в 2025 году.

По данным аналитиков «Нильсен», продажи соджу в России выросли на 348% в 2024 году. По информации директора по маркетингу АО «Татспиртпром» Елены Слободанюк, в период с января по май рост уже составил 148% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Более 30% всех продаж этого напитка приходится на потребителей 18–25 лет.

Производство соджу в России активно развивается с осени 2023 года, когда Калужский ликеро-водочный завод начал выпуск бренда Stun. Позже к производству присоединилась Алкогольная сибирская группа (АСГ) с брендами «Соджу» и Sibsa.

Анар Зейналов