Глава Удмуртии прокомментировал ограничения мобильного интернета в регионе

Если у нас будет выбор между деградацией мобильного интернета и угрозой атаки режима, который не гнушается нападением на мирных людей, то мы будем принимать максимальные меры безопасности, как бы это ни было сложно, заявил глава Удмуртии Александр Бречалов на аппаратном совещании 23 июня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Глава региона напомнил, как люди перенесли ковидные ограничения, несмотря на «массу негатива». «Мы вышли из Covid-19 с минимальными потерями <...> Вместе мы справимся и сейчас»,— добавил господин Бречалов. Глава региона поручил профильным вице-премьерам и министрам собрать проблемы и запросы по своим отраслям, после чего начать поиск решений для них, тем самым уменьшая «дискомфорт жителей».

Напомним, в конце прошлой недели жители ряда районов Удмуртии оставались без возможности выйти в сеть со смартфонов. Это связано с запуском системы временных ограничений мобильного интернета в республике 18 июня. Власти Удмуртии объяснили ограничения угрозой атак БПЛА. Сотовая связь и проводной интернет, включая Wi-Fi, продолжали работу. Бизнесмены из разных отраслей пожаловались на убытки из-за недоступности мобильного интернета. Эксперты оценили среднее падение выручки компаний за это время в 30-40%. Сильнее всего ограничения ударили по сфере такси, в которой ситуацию назвали «катастрофой».

Подробнее об ограничениях мобильного интернета читайте в материале «Временная деградация».