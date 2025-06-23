Северная Корея осудила США за удары по Ирану

МИД Северной Кореи осудил удары США по территории Ирана и назвал их грубым нарушением Устава ООН. Ведомство также считает, что причиной кризиса на Ближнем Востоке стало «стремление Израиля к территориальной экспансии».

«КНДР решительно осуждает атаку США на Иран, считая ее грубым нарушением Устава ООН,— говорится в сообщении МИД Северной Кореи (цитата по ЦТАК).— (Атака ) угрожает территориальной целостности и безопасности суверенного государства».

Внешнеполитическое ведомство КНДР добавило, что эскалация на Ближнем Востоке «сотрясает основы международной безопасности» и стала возможна из-за «западного либерального порядка, который терпел и поощрял» действия Израиля. Там также выразили обеспокоенность в связи с израильскими и американскими атаками по территории Ирана.

С 13 июня Израиль ведет операцию «Народ как лев», целью которой стало уничтожение ядерной программы Ирана. В ночь на 22 июня США присоединились к атакам и нанесли удары по ядерным объектам в Фордо, Натанзе и Исфахане.

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Петр Бузлаев