NYT: США направили к Ирану бомбардировщики с выключенными транспондерами

Перед нанесением удара по Ирану США в качестве отвлекающего маневра направили группу бомбардировщиков в противоположном от региона направлении. При этом группа военных самолетов, оснащенных противобункерными бомбами, летела к Ирану с выключенными транспондерами, рассказала The New York Times (NYT).

Как отмечает издание, стратегические бомбардировщики B-2 — единственные военные самолеты, способные нести противобункерные бомбы GBU-57 и при этом не быть обнаруженными иранскими радарами. Чтобы создать путаницу, военные чиновники решили отправить две группы B-2 из Миссури примерно в одно и то же время. Одна группа должна была лететь на запад, в сторону острова Гуам, с включенными транспондерами, которые могут отслеживаться коммерческими спутниковыми компаниями. Другая группа из семи бомбардировщиков, несущих полную боевую нагрузку, с выключенными транспондерами вылетела на восток в сторону Ирана, уточняет NYT.

ВВС США в ночь на 22 июня нанесли массированный удар по ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Президент США Дональд Трамп утверждает, что американские вооруженные силы «уничтожили» эти иранские ядерные объекты. Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что США получат ответ.

О развитии конфликта — в материале «Ъ» «Пошли на мировую».