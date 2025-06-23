Министр туризма Абхазии объяснил слова подчиненной о бедных туристах из России

Министр туризма Абхазии Астамур Логуа прокомментировал обсуждение в СМИ высказываний сотрудницы ведомства о российских туристах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Министерство туризма Абхазии Фото: Министерство туризма Абхазии

Глава одного из отделов Кристина Лакербая ранее заявила, что большинство отдыхающих в Абхазии тратят в отпуске очень незначительные суммы. Во время совещания республиканского правительства она заявила, что Абхазии не интересны «туристы за 300 рублей», которые экономят и не покупают местную продукцию и сувениры. Чиновница высказывала мнение, что стране «такой турист не нужен».

«Это не является позицией министерства,— заявил министр Логуа в интервью "Апсныпресс".— Мы рады всем гостям, которые приезжают в нашу страну». По его словам, попавший в публикации СМИ комментарий сотрудницы был вырван из контекста.

Глава абхазского министерства добавил, что страна рассчитывает на дальнейший рост турпотока.

В мае был совершен первый с 1993 года прямой авиаперелет из России в Абхазию — из Москвы в восстановленный аэропорт Сухума. Ожидается запуск рейсов из других городов РФ.