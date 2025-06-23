Силы ПВО сбили 23 БПЛА над тремя российскими регионами

В течение ночи средства ПВО перехватили и уничтожили 14 БПЛА над территорией Ростовской области, сообщило Минобороны. По его данным, еще пять беспилотников сбили над Волгоградской областью, четыре — над Астраханской областью.

В Каменском районе Ростовской области после атаки БПЛА случился пожар на промышленном предприятии. О каком предприятии идет речь, неизвестно, никто не пострадал. Власти других двух регионов ночные атаки пока никак не комментировали.