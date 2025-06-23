Предприятие загорелось в Ростовской области в результате атаки БПЛА

Пожар начался на промышленном предприятии в Каменском районе Ростовской области в результате атаки БПЛА. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

На место выехали спасатели МЧС. По предварительной информации, никто из работников предприятия не пострадал. Какое именно предприятие пострадало, а также точный ущерб, не сообщается.

Как сообщил глава региона, на севере Ростовской области продолжается отражение атак БПЛА. Силами ПВО дроны были уничтожены в Миллеровском, Каменском, Тарасовском, Боковском и Милютинском районах.