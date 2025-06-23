Дмитриев предупредил о нефтяном шоке у США в случае перекрытия Ормузского пролива

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев в соцсети Х написал, что возможное закрытие Ормузского пролива скажется в том числе и на США, так как «нефть оценивается на глобальном уровне».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

«Если Ормузский пролив будет закрыт, США не пощадят. Никто не застрахован от мирового нефтяного шока»,— написал он, добавив, что цены на заправках в таком случае будут расти.

Иран пригрозил заблокировать Ормузский пролив в ответ на удары США по его ядерным объектам 22 июня. Советник аятоллы Али Хаменеи Хосейн Шариатмадари призвал Тегеран немедленно закрыть пролив для судов США, Великобритании, Германии и Франции.

После эскалации конфликта в ночь цена на нефть марки Brent увеличилась на 5,7%, достигнув $81,4 за баррель — уровня, не наблюдавшегося с конца января. Эксперты в разговоре с агентством Bloomberg отметили, что возможен дальнейший рост цен, вплоть до $100 за баррель.

В ночь на 22 июня ВВС США нанесли массированный удар по ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что США должны получить ответ на удары по иранским ядерным объектам.

Подробнее об ударе США по Ирану — в материале «Ъ» «Пошли на мировую».