Минобороны потребовало взыскать 1,3 млрд рублей с ГВСУ по специальным объектам

Министерство обороны России потребовало взыскать 1,3 млрд руб. с Главного военно-строительного управления по специальным объектам по нескольким искам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Арбитражный суд Москвы.

Всего сумма искового требования составляет 1 млрд 329 млн 249 тыс. 318 руб.

До перехода в 2021 году в Военно-строительную компанию (ВСК) ФГУП «Главное военно-строительное управление (ГВСУ) по специальным объектам» руководил Андрей Белков. Сейчас господин Белков обвиняется в злоупотреблении полномочиями при выполнении гособоронзаказа. Ранее Минобороны потребовало взыскать 620 млн руб. с ВСК.