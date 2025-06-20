Минобороны потребовало взыскать с Военно-строительной компании 620 млн рублей

Министерство обороны России требует взыскать 620 млн руб. с Военно-строительной компании (ВСК). Экс-глава компании Андрей Белков обвиняется в злоупотреблении полномочиями при выполнении гособоронзаказа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на судебные документы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший директор «Военно-строительной компании» Андрей Белков

Фото: vskmo.ru Бывший директор «Военно-строительной компании» Андрей Белков

Фото: vskmo.ru

Полная сумма, указанная в исковом заявлении: 620 млн 758 тыс. 725 руб. К компании подано два новых иска в Арбитражный суд Москвы. Ранее Арбитражный суд принял к производству иски Минобороны к компании на общую сумму свыше 4 млрд руб.

ВСК была создана в 2019 году вместо подведомственного Минобороны «Спецстроя». В состав входят различные предприятия и организации, которые выполняют заказы для вооруженных сил России.

Главу организации Андрея Белкова арестовали в июле 2024 года. Его обвиняют в злоупотреблении полномочиями (п. "б" ч. 2 ст. 285.4 УК) при выполнении гособоронзаказа на поставку, монтаж и пусконаладку томографа при реконструкции 9-го лечебно-диагностического центра Минобороны на Комсомольском проспекте в Москве. Ему грозит до 10 лет тюремного заключения.

Подробнее о деле читайте в материале «Ъ» «Военный томограф показал коррупцию».