Постпред Ирана: США развязали войну против Ирана под абсурдным предлогом
Постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани назвал причины ударов США по Ирану «сфабрикованным и абсурдным предлогом». Об этом он заявил на экстренном заседании Совета Безопасности ООН.
Постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани
Фото: Eduardo Munoz / Reuters
«США вновь прибегло к незаконной силе, развязало войну против моей страны под сфабрикованным, абсурдным предлогом — не дать Ирану получить ядерное оружие. Какая горькая и трагическая ирония»,— сказал Амир Саид Иравани, напомнив, что США являются единственной страной в мире, применившей ядерное оружие на практике — в японских городах Хиросима и Нагасаки в 1945 году.
Постпред отметил, что время, место и масштаб ответных атак Ирана будут решены вооруженными силами страны.
В ночь на 22 июня ВВС США нанесли массированный удар по ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что США должны получить ответ на удары по иранским ядерным объектам.
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