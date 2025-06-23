Постпред Ирана: США развязали войну против Ирана под абсурдным предлогом

Постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани назвал причины ударов США по Ирану «сфабрикованным и абсурдным предлогом». Об этом он заявил на экстренном заседании Совета Безопасности ООН.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани

Фото: Eduardo Munoz / Reuters Постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани

Фото: Eduardo Munoz / Reuters

«США вновь прибегло к незаконной силе, развязало войну против моей страны под сфабрикованным, абсурдным предлогом — не дать Ирану получить ядерное оружие. Какая горькая и трагическая ирония»,— сказал Амир Саид Иравани, напомнив, что США являются единственной страной в мире, применившей ядерное оружие на практике — в японских городах Хиросима и Нагасаки в 1945 году.

Постпред отметил, что время, место и масштаб ответных атак Ирана будут решены вооруженными силами страны.

В ночь на 22 июня ВВС США нанесли массированный удар по ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что США должны получить ответ на удары по иранским ядерным объектам.

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