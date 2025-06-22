Театральная неделя, День молодежи и бенефис-концерт

В Ярославле в период с 23 по 29 июня пройдет театральная неделя, посвященная 275-летию Волковского театра, состоятся День молодежи, вечер живого звучания древних песнопений под открытым небом и бенефис-концерт Нонны Гришаевой и Александра Олешко, а также откроется выставка «Московские коллекционеры». Главные события — в афише «Ъ-Ярославль».

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Театральная неделя

23 июня в городе стартует театральная неделя, посвященная 275-летию Волковского театра. В этот день на Советской площади в 16:00 состоится спектакль-концерт «Непокороенные» Луганского драмтеатра, в 19:00 — фолк-мюзикл «От Некрасова до Некрасова» Волковского театра. На Стрелке 23 июня в 16:00 пройдет музыкальный спектакль «Тайна золотого ключика», в 19:30 — эстрадно-развлекательная программа «ДЖАЗуем», в 21:00 — выступление балалаечника-виртуоза Елены Варфоломеевой.

24 июня в 17:30 на Советской площади пройдет музыкальное шоу «Да здравствует сцена!», в 20:00 — спектакль «Он, она, окно, покойник». На Стрелке в этот день в 16:00 состоится спектакль «Вампи-LOVE» театра-студи СПбГУ, в 18:30 — спектакль «Тетка Чарли» театра-студии МГИК. На Даманском острое пройдет спектакль «Три медведя» Ярославского театра кукол в 19:30.

25 июня на Стрелке покажут спектакли «Кому достанется Вольтер» (18:00) и «Любовь, деньги…Третье лишнее» (20:00). На острове Даманском состоятся поэтическое представление «Следствие вели с Федорой» (17:00) и творческая встреча «Как рождается кукла» (19:30).

26 июня на Советской площади состоится музыкальная сказка «Незнайка-путешественник» (15:00), а потом спектакль «Пижама на шестерых» ярославского ТЮЗа (18:30). В этот же день на Стрелке покажут перфоманс «Ярославль — Адлер» ЯрГУ им. Демидова (18:00) и спектакль «Размер не имеет значения» ярославского театра-студии «Меню» (20:00). На Даманском острове состоится спектакль «Два клена» ДК «Нефтяник» (19:00).

27 июня на Советской площади в 16:00 пройдет попурри-концерт «Театру поем!» рыбинской школы современного искусства, в 20:00 — музыкальный спектакль «Юнона и Авось» филармонической капеллы «Ярославия». На Стрелке в этот день в 17:00 состоится шоу-программа «Домисолька поздравляет друзей», в 20:00 — спектакль «24 часа до счастья». На Даманском острове пройдут фестиваль цирковых мастер-классов Ярославского цирка (17:00) и спектакль «Вождь краснокожих» ТЮЗа (19:00).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

28 июня на Советской площади в 16:00 состоится спектакль «Все в сказке бывает», а в 20:00 — постановка «Клинический случай». На Даманском острове в 16:00 пройдет театральный мастер-класс Рыбинского театра кукол, а в 19:00 — спектакль «Братец Лис и братец Кролик» Кировского драмтеатра.

29 июня на Советской площади Рыбинский драмтеатр покажет спектакль «Как Кощей на Василисе женился» (15:30), а в 21:00 пройдет концерт «Музыка и театр». На Стрелке в 17:00 состоится спектакль «Братец Лис и братец Кролик» и в 19:30 спектакль «Слон» тутаевского театра. На Даманском острове в 14:00 спектакли покажет Пошехонский театр кукол, в 16:30 состоится показ постановки «Приключения Буратино», в 18:00 — «Как лиса медведя обманывала, да сама попалась», в 19:00 — фестиваль цирковых мастер-классов.

30 июня на Советской площади в 19:00 выступит симфонический оркестр Большого и Мариинского театров. На Стрелке в этот день в 17:00 пройдет концерт «Добро пожаловать, или какой театр без сказки» Ярославской студии мюзикла, в 20:00 — концерт «ПодаРОК» группы «Лонглонг» «Все о тебе и рок-н-ролле». 30 июня на Даманском острове в 15:00 состоится поэтическое представление «Следствие вели с Федорой».

Премьерные показы документального спектакля «До свидания, девочки!», поставленного по мемуарам Ильи Рабиновича, состоятся в парке Подзеленье. В основе спектакля — документальные истории молодых девушек, вчерашних школьниц и однополчанок автора, родившихся в Ярославской области. В постановке задействованы артисты Волковского театра. Само действо пройдет в военной теплушке — фронтовом товарном вагоне. Показы будут проходить с 22 по 29 июня в 18:30 и 20:30. Вход бесплатный, но нужна регистрация на сайте «Волков. Подмостки».

На площадке у памятника Некрасову на Волжской набережной каждый вечер будут проходить программы в формате музыкального антракта. На центральных улицах в течение всей недели можно будет встретить «бродячих артистов».

На площади Волкова, на Первомайском бульваре, улице Революционной, Волжской набережной пройдет большой творческий «КРАФТорий». В бутафорных и костюмерных мастерских все желающие смогут загримироваться, примерить костюмы и сфотографироваться.

День молодежи

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

В Ярославле День молодежи пройдет 28 июня. На Стрелке развернется фестиваль «Ярославль-Главный». Гостей ждут мастер-классы, лекции, интерактивные площадки, диджей-сеты и танцевальные батлы. На главной сцене выступят музыкальные группы и команды Высшей лиги КВН. Празднование продлится с 14 до 22 часов.

Концерты

25 июня в Ярославском музее-заповеднике состоится вечер живого звучания древних песнопений под открытым небом. В исполнении ансамбля «Лодья» прозвучат раннее многоголосие, знаменный распев, византийское и русское духовное пение, произведения Павла Чеснокова, игумена Силуана и Игоря Сахно. Особое впечатление подарит встреча с колокольными звонами, которые исполнят Владимир Дегтярев и Арсений Башаров. Место проведения — крыльцо зала «Классика», вход по билету на территорию музея (начало 19:00).

26 июня в КЗЦ «Миллениум» состоится бенефис-концерт Нонны Гришаевой и Александра Олешко «С любовью для всей семьи». Это искренний рассказ языком песен и литературных воспоминаний о любви и добре, которые дает каждому человеку его семья. Стоимость билетов — от 1 тыс. руб., начало в 19:00.

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28 июня в Губернаторском саде Ярославского художественного музея под открытым небом состоится выступление трио Сергея Кузнецова с программой «Джаз в электронных ритмах».

Спектакли

23 июня на сцене Дома Актера покажут спектакль «Похороните меня за плинтусом». Это история о Саше Савельеве, мальчике, живущем с деспотичной бабушкой. Бабушка, движимая любовью и страхом потерять внука, превращает его жизнь в настоящий ад. Она контролирует каждый его шаг, каждое слово, каждую мысль. Стоимость билетов — от 800 руб.

29 июня в Ярославском областном Доме актера состоится спектакль «Amore mio… или Дорогая, я купил патроны». Постановка вобрала в себя самые динамичные, самые интересные отрывки из пьес великих драматургов разных эпох — Вильяма Шекспира, Карло Гольдони, Эдуардо де Филиппо. Стоимость билетов — от 400 руб., начало в 18:00.

Выставки

В Губернаторском доме Ярославского художественная музея открылась выставка «Эпоха Александра III». Все представленные работы созданы в период правления Александра III. Часть из них написаны художниками, которых лично знал император: Иван Айвазовский, Илья Репин, Иван Шишкин и другие. Особый раздел составляют произведения любимых императором жанров, среди которых батальный, исторический и морские пейзажи. Стоимость билета — 400 руб.

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28 июня в Музее зарубежного искусства откроется выставка «Московские коллекционеры» из собрания ГМИИ им. А.С. Пушкина. Стоимость билетов — 400 руб.

Кино

В кинотеатрах можно посмотреть новый фильм — «Больше, чем футбол». На Кубок Европы по футболу вместо дисквалифицированной из-за очередной выходки фанатов сборной Англии едет ранее вылетевшая и расформированная сборная России.

Также начались показы фэнтези «Артек. Сквозь столетия». Сюжет: Митя Неверовский — потомок легендарного генерал-лейтенанта. Но для своих родителей Митя — сплошная головная боль: мальчик неуважительно относится к истории своей семьи, не ценит тот факт, что его предки — выдающиеся личности. И тут родители отправляют Митю в «Артек».

В кинотеатрах можно посмотреть мультфильм «Три богатыря. Ни дня без подвига 2». Герои встретят заморского царя по высшему разряду, разоблачат мошенников-самозванцев, вернут коню Юлию его способность разговаривать, а князя превратят обратно из комара в человека.