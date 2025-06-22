В Казани возобновили движение трамваев по Кировской дамбе

В Казани на день раньше планируемого срока было возобновлено движение трамваев по Кировской дамбе. Об этом сообщает пресс-служба МУП «Метроэлектротранс».

Трамваи № 1, 5, 5а и 7 снова работают по обычному расписанию. Движение личного транспорта по дамбе пока ограничено, но автомобили смогут проехать с завтрашнего утра.

С 19 июня движение по Кировской дамбе было перекрыто для перекладки трамвайных рельсов, ремонта дорожного полотна и обустройства новой трамвайной остановки. Изначально планировалось, что дамба будет закрыта до 6:00 23 июня.

Влас Северин