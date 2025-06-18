В Казани на Кировской дамбе временно ограничат движение автомобилей и закроют несколько трамвайных маршрутов. Ограничения будут действовать с 22:00 19 июня до 6:00 23 июня. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Движение по Кировской дамбе в Казани ограничат до конца недели

Фото: Пресс-служба мэрии Казани Движение по Кировской дамбе в Казани ограничат до конца недели

Фото: Пресс-служба мэрии Казани

На время ремонта будет приостановлена работа трамваев № 1, № 5 и № 5а. Маршруты № 3 и № 7 изменят схему движения и будут курсировать от железнодорожного вокзала до улицы Короленко. Личный автотранспорт также не сможет проехать по дамбе в указанный период.

«Автобусы продолжат курсировать по привычным схемам — их ограничение не коснется», — отметили в исполкоме.

Ограничения связаны с проведением ремонта дорожного полотна, перекладкой изношенного участка трамвайных рельсов в районе Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС), а также обустройством новой трамвайной остановки при заезде на дамбу со стороны улицы Саид-Галеева.

Анар Зейналов