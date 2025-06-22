ТАСС: вице-губернатор Белгородской области Рустэм Зайнуллин задержан

В Белгороде задержали вице-губернатора Рустэма Зайнуллина. По ходатайству следствия накануне его отправили в СИЗО. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рустэм Зайнуллин стал временным куратором строительного блока в правительстве Белгородской области после увольнения Владимира Базарова

Фото: министерство имущественных и земельных отношений Белгородской области Рустэм Зайнуллин стал временным куратором строительного блока в правительстве Белгородской области после увольнения Владимира Базарова

Фото: министерство имущественных и земельных отношений Белгородской области

Уточняется, что господину Зайнуллину вменяется мошенничество. Вместе с ним якобы были задержаны два коммерсанта.

Официально правоохранительные органы ситуацию не комментировали.

Рустэм Зайнуллин работает на посту вице-губернатора Белгородской области с начала 2022 года. Он курирует имущественные и земельные отношения в регионе, после перехода Владимира Базарова в правительство Курской области получил во временное управление строительный блок. До приезда в Белгород господин Зайнуллин работал в Удмуртии и Севастополе. В конце прошлого года полтора месяца отслужил в добровольческом отряде «Барс-Белгород».

В середине мая губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в рамках проверки строительства оборонных сооружений были выявлены нарушения на сумму 109 млн руб. Белгородская полиция также расследует дело о хищении 11,6 млн руб. (ч. 4 ст. 159 УК РФ , до десяти лет лишения свободы). По нему был задержан глава новосибирского ООО «Стройинвестрезерв» Сергей Петряков. Как ранее рассказывал «Ъ-Черноземье», в региональном управлении МВД считают, что во время возведения защитных сооружений подрядчики могли передавать должностным лицам из правительства незаконные вознаграждения за покровительство.

Подробнее об этом деле — в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова, Владимир Зоркий