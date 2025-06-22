Сборная России по боксу со счетом 5:0 победила сборную мира на ПМЭФ

Сборная России по боксу обыграла команду мира в матчевой встрече. Состязание состоялось в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Встреча завершилась со счетом 5:0 в пользу России.

Поединки прошли в нескольких весовых категориях — до 57, до 60, до 67, до 72 и более 92 кг. В составе российской сборной были чемпион Европы Эдуард Саввин, бронзовый призер чемпионата России Александр Зырянов, серебряный призер чемпионата России Юрий Осипов и действующий чемпион страны, а также победитель Кубка России Давид Суров.

ПМЭФ-2025 проходил в Петербурге с 18 по 21 июня. Участие в форуме приняли 144 делегации из разных стран. 20 июня на пленарном заседании форума по традиции выступил президент Владимир Путин.