На выборах губернатора Курской области ЛДПР представит Алексей Томанов

В ходе вчерашней конференции курского обкома ЛДПР кандидатом на выборы губернатора региона был выбран координатор реготделения партии Алексей Томанов. Делегаты поддержали такое решение единогласно, сообщили в курском реготделении ЛДПР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Томанов (справа)

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Алексей Томанов (справа)

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Господин Томанов является координатором обкома партии с 2017 года, является депутатом облдумы. В прошлом году также принимал участие в выборах губернатора, на которых получил 11,81% голосов. Победителем процедуры стал уже бывший глава региона Алексей Смирнов (65,28%).

Курский обком КПРФ решил выдвинуть на выборы главы региона депутата облдумы Алексея Бобовникова.

Алексей Смирнов неожиданно покинул пост губернатора Курской области в декабре 2024 года. Впоследствии он со своим бывшим первым заместителем Алексеем Дедовым стал фигурантом уголовного дела о хищении средств при строительстве фортификационных сооружений в регионе. Тогда же Владимир Путин назначил врио губернатора Курской области бывшего депутата Госдумы Александра Хинштейна.

О том, что Александр Хинштейн успел за первые 100 дней работы в Курской области,— в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова