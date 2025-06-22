Экс-депутата гордумы Тамбова осудили за покушение на мошенничество

Октябрьский райсуд Тамбова признал бывшего депутата местной гордумы Ольгу Степичеву виновной в покушении на мошенничество в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ). Как сообщили в прокуратуре региона, ее приговорили к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком в четыре года. Также экс-депутату назначили штраф в 700 тыс. руб.

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Уголовное дело рассматривалось в суде с марта 2023 года. В основу уголовного дела легли события 2019 года. Как было установлено, подсудимая во время встречи с гендиректором подрядной организации, заменявшей теплосети в районе магазина «Океан», потребовала передать ей 8 млн руб. за «содействие в непривлечении коммерсанта к уголовной ответственности».

Сотрудники УФСБ по региону пресекли преступную деятельность. Соучастник Степичевой уже отбыл наказание за это преступление. По данным «Ъ-Черноземье», речь идет об Алексее Едапине, которого осудили в ноябре 2020 года. Уголовное дело в отношении бывшего депутата было выделено в отдельное производство, так как ее личность долго не могли установить.

Алина Морозова