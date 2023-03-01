Бывшего депутата гордумы Тамбова будут судить за покушение на мошенничество

В прокуратуре Тамбовской области сообщили об утверждении обвинительного заключения по уголовному делу в отношении бывшего депутата городской думы, которую обвиняют в покушении на мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ). По данным СМИ, речь идет об Ольге Степичевой.

По версии следствия, в 2019 году обвиняемая на встрече с генеральным директором фирмы-подрядчика, выполнявшей работы по замене теплосетей в районе магазина «Океан», потребовала 8 млн руб. за содействие в не привлечении топ-менеджера к уголовной ответственности, хотя возможности сделать это не могла. Преступление было вскрыто управлением ФСБ по Тамбовской области.

В прокуратуре отметили, что подельник обвиняемой был осужден за это преступление и уже отбыл наказание. «Уголовное дело в отношении обвиняемой было выделено в отдельное производство в связи с тем, что личность женщины долгое время не могли установить»,— заключили в ведомстве. Материалы передадут на рассмотрение в Октябрьский райсуд Тамбова.

Сергей Толмачев