Более 15 тысяч человек посетили «Гербер» в Якшур-Бодьинском районе Удмуртии

Свыше 15 тыс. гостей посетили удмуртский национальный праздник «Гербер»(0+), который проводился 21 июня в селе Кекоран Якшур-Бодьинского района Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

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Главной темой праздника стали удмуртский орнамент и узоры. В рамках «Гербера» состоялся футбольный матч «Боны vs. Бены». На поляне работали игровые площадки, мастер-классы, выставки, квесты, зоны угощений. Для гостей праздника выступил Государственный театр фольклорной песни и танца «Айкай». Также прошла интеллектуальная шоу-викторина «Кечат-Вамат».