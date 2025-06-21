В ДНР пострадали два мирных жителя в результате атак армии Украины

В Никитовском районе Горловки при обстреле пострадала женщина 1996 года рождения. Она получила ранения средней тяжести. Также в Донецкой народной республике (ДНР), в поселке Красный Партизан, произошла детонация взрывоопасного предмета — был ранен мужчина 1981 года рождения.

Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин в своем Telegram-канале. Он добавил, что военнослужащие Вооруженных сил Украины совершили пять вооруженных атак. Они применяли ствольную артиллерию калибра 155 мм, а также ударные БПЛА. Пострадавшим оказывается помощь.

Сегодня, 21 июня, российская армия заняла село Запорожье в ДНР. 19 июня Минобороны отчиталось о взятии Новониколаевки, которая также находится в этом регионе.