В Краснодаре прошел форум Комитета семей участников СВО

В Краснодаре состоялся окружной форум Комитета семей воинов Отечества, объединивший около 370 представителей из 12 регионов Южного федерального округа для обсуждения мер поддержки участников спецоперации и их семей. Об этом сообщает пресс-служба администрации Краснодарскогокрая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

В мероприятии приняли участие полпред президента в ЮФО Владимир Устинов, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, руководитель Комитета семей воинов Отечества Юлия Белехова, митрополит Кубанский и Екатеринодарский Василий и другие официальные лица.

Владимир Устинов напомнил о поручении главы государства повысить к 2030 году уровень удовлетворенности участников СВО условиями медицинской реабилитации, переобучения и трудоустройства. «Наша основная цель — обеспечить выполнение этих задач и окружить воинов и их семьи заботой и вниманием. В ЮФО органы власти реализуют более двухсот различных мер поддержки»,— сказал он.

Вениамин Кондратьев подчеркнул важность обеспечения надежного тыла защитникам России. «Когда дома все хорошо, у бойца на душе спокойно. В крае действует более 30 мер поддержки участников СВО и их семей, включая выплаты при заключении контракта, на санаторно-курортное лечение, компенсацию расходов на догазификацию»,— отметил губернатор.

В форуме участвовали представители Краснодарского края, республик Адыгея, Калмыкия, Крым, Севастополь, Астраханской, Волгоградской, Ростовской областей, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Участники обсудили лучшие практики работы, планы совместной деятельности, технологии психологической помощи ветеранам и правовые нововведения. На площадке работала правовая приемная в рамках проекта «Правомобиль».

Комитет семей воинов Отечества, созданный в ноябре 2022 года, работает во всех 89 субъектах России. Организация объединяет более 7 тыс. активистов.

Лия Пацан