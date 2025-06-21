Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Град и сильные порывы ветра прогнозируют в Тюменской области на 22 и 23 июня

В Тюменской области 22 и 23 июня ожидаются неблагоприятные погодные условия. По данным Тюменского центра гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды, на юге региона прогнозируются град, грозы, сильные дожди и ветер с порывами до 21 м/с.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

МЧС рекомендует жителям и гостям региона соблюдать меры предосторожности. Важно избегать неустойчивых конструкций и не прятаться под деревьями. Родителям и опекунам советуют не оставлять детей и пожилых людей без присмотра. Водителям рекомендуется быть особо внимательными на дорогах, учитывая сложные погодные условия.

На федеральных трассах региона организовано круглосуточное патрулирование. Непогода в последующие дни ожидается и на территории Свердловской области.

Новости компаний Все