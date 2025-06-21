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Свердловское МЧС выпустило предупреждение о ливнях, крупном граде и грозах

В Свердловской области 22 июня, в воскресенье, ожидаются очень сильные дожди и ливни, крупный град, грозы и ветер до 25 м/с, сообщили в региональном МЧС.

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Спасатели рекомендуют отказаться от поездок и отдыха на природе, держаться подальше от рекламных щитов, деревьев и линий электропередач. А также просят закрыть окна, убрать предметы с балконов на время непогоды.

«Если вы на улице: спрячьтесь в здании. Не паркуйте авто под деревьями – возможны падения веток. Не пытайтесь проехать через подтопления»,— прокомментировали в свердловском МЧС.

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