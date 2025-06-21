Водитель Mazda погиб после столкновения с препятствием возле поселка Черемухино

Полиция проводит проверку по факту смертельной аварии в Приозерском районе Ленобласти. ДТП с погибшим произошло рано утром 21 июня у поселка Черемухино.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Как сообщили в региональном ГУ МВД, информация о дорожном инциденте поступила в полицию в 04:48. На месте происшествия выяснилось, что водитель автомобиля Mazda 6 по неустановленной причине не справился с управлением, совершил наезд на препятствие и съехал в кювет. В результате ДТП 28-летний мужчина скончался.

Все обстоятельства произошедшего в настоящий момент уточняются, отметили в полиции.

Ранее «Ъ-СПб» писал о смертельном ДТП с двумя погибшими на 120-м километре автодороги «Магистральная» во Всеволожском районе Ленобласти.

Андрей Цедрик