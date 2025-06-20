Водитель и пассажир погибли в лобовом ДТП на трассе «Магистральная» в Ленобласти
Полиция устанавливает детали смертельной аварии во Всеволожском районе Ленинградской области. ДТП с двумя погибшими случилось 20 июня в 09:00 на 120-м километре автодороги «Магистральная», сообщили в региональном ГУ МВД.
Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти
Сотрудниками Госавтоинспекции было установлено, что 39-летний водитель за рулем BMW выехал на «встречку», где совершил лобовое столкновение с автомобилем ВАЗ под управлением 66-летнего мужчины.
В результате ДТП водитель отечественного автомобиля и пассажир иномарки, 48-летний мужчина, который находился на заденем сиденье авто, скончались на месте. Предположительно, BMW занесло на повороте.
В настоящий момент все обстоятельства произошедшего выясняются, проводится проверка, отметили в полиции.
Прежде «Ъ-СПб» писал о погибшем водителе контейнеровоза после ДТП с КАМАЗом на трассе М-10 в Тосненском районе Ленобласти.