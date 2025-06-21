«Аэрофлот» в июле возобновит перелеты из Москвы в Самарканд

«Аэрофлот» (MOEX: AFLT) с 31 июля возобновит прямые регулярные рейсы Москва—Самарканд —Москва. Об этом сказано в пресс-релиза авиакомпании (есть у «Ъ»).

Перелеты будут выполняться три раза в неделю на среднемагистральных лайнерах Airbus A320 в двухклассной компоновке: эконом и бизнес. Продажа билетов на эти рейсы уже открыта.

К началу октября частоту рейсов по упомянутому направлению планируют увеличить до 7 раз в неделю. «Аэрофлот» ожидает, что направление будет пользоваться высоким спросом у россиян.

Самарканд — третий по численности город Узбекистана, является один из самых посещаемых туристических центров страны. «Аэрофлот» также выполняет прямые рейсы в Ташкент.

О перспективах авиапрома читайте в интервью «Ъ» с главой «Аэрофлота» Сергеем Александровским.