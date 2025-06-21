Путин: Украина должна иметь внеблоковый и безъядерный статус

Президент России Владимир Путин считает, что нужно исключить возможность получения Украиной ядерного оружия. По его мнению, у страны должен быть нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус.

«Необходимо вернуться к тому, с чего началась украинская государственность,... что было прописано в декларации о независимости — нейтральный, внеблоковый статус и безъядерный»,— сказал господин Путин в интервью Sky News Arabia (цитата по «РИА Новости»).

Президент РФ накануне заявил, что считает русских и украинцев одним народом. Он заверил, что Россия не добивается капитуляции Украины, а «настаивает на признании реалий, которые сложились на земле».

О ходе военного конфликта — в материале «Ъ» «Вот и поговорили».