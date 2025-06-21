В Ростовской области повысится тариф на газ с 1 июля

С 1 июля 2025 года на Дону поднимутся тарифы на газ. Стоимость услуги будет завесить от ее назначения: отопления или приготовления пищи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский Фото: пресс-служба администрации Зверевского района Следующая фотография 1 / 2 Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский Фото: пресс-служба администрации Зверевского района

Так, со следующего месяца использование газовой плиты будут обходиться в 9,15 рублей за 1 куб.м. Столько же жители Дона будут платить за использование водонагревательных приборов.

За пользование газовым котлом или другим оборудованием жители многоквартирных домов будут платить 8,9 тыс. руб. за 1 куб. м. использованного газа.

Ранее «Ъ-Ростов» писал, что с 1 июля вместе с газом подорожают электроэнергия — на 12,6%, а также холодная вода и вывоз мусора — на 9,6%.

Наталья Белоштейн