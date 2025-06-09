В Ростовской области тарифы на ЖКУ вырастут на 10,6%

Власти Ростовской области с 1 июля повысят тарифы на все жилищно-коммунальные услуги. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном сайте регионального правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ

Согласно документу, больше всего подорожает электроэнергия — на 12,6%. Стоимость природного газа и отопления увеличится на 10,3%. За холодную воду и вывоз мусора жители будут платить на 9,6% больше.

Средний рост индекса составит около 10,6%. Для отдельных районов допускается отклонение на 2,1%.

Валентина Любашенко