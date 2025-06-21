Путин: большинство украинцев заинтересованы в дружбе с Россией

Президент России Владимир Путин убежден, что большинство граждан Украины заинтересовано в сохранении дружественных отношений с Россией.

«Все эти вопросы обсуждались в Стамбуле в 2022 году... Мы были на грани подписания соглашения в 2022 году»,— сказал господин Путин в интервью Sky News Arabia (цитата по «РИА Новости»).

Президент России считает, что украинским властям для прекращения военного конфликта надо признать результаты референдумов в Донбассе и Новороссии. Также он призвал устранить «нацистские элементы» в руководстве Украины.

О ходе переговоров Москвы и Киева — в публикации «Ъ» «Вот и поговорили».