Под Волгоградом чиновник получил условный срок за падение ворот на мальчика

В Волгоградской области суд вынес приговор в отношении бывшего председателя комитета по обеспечению жизнедеятельности Волжского по уголовному делу о причинении тяжкого вреда здоровью ребенка (ч. 2 ст. 293 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Согласно релизу, фигурант должен был поддерживать в надлежащем техническом состоянии объекты благоустройства, включая спортивные площадки и оборудование, которое там находится. При этом он бездействовал в части устранения дефектов на площадке общего пользования, расположенной близ дома № 2 по ул. имени Генерала Карбышева в Волжском, хотя знал о них. Речь идет о неустойчивых и незакрепленных футбольных воротах.

21 мая позапрошлого года металлическая конструкция упала на четырехлетнего мальчика, когда он играл в футбол. Ребенок получил закрытые переломы правой большой и малоберцовой костей.

Следствие выяснило, что у администрации были деньги на ремонт уличной спортивной площадки. На эти цели в 2022 и 2023 годах из бюджета выделили 1,8 млн руб. По решению суда фигурант получил два года лишения свободы условно с испытательным сроком 24 месяца.

Павел Фролов