Гостей и жителей Новороссийска предупредили о военных учениях 23 июня

23 июня 2025 года в Новороссийске пройдут учения с участием дежурных сил Новороссийской военно-морской базы. Мероприятия запланированы с 11:00 до 13:00 и с 21:00 до 23:00 в акватории морского порта. Учения включают отработку действий по отражению атак безэкипажных катеров и беспилотных летательных аппаратов с практическими стрельбами из артиллерийских установок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ

Во время учений будет запрещено плавание всех маломерных судов и плавательных средств. Запрет касается прогулочных и спортивных судов, надувных плавательных средств, гидроциклов, виндсерфинга, сапбордов и их аналогов. Также будут запрещены любые подводные работы и водолазные спуски, включая спуски с берега.

Лия Пацан