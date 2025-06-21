Страховую часть пенсии с апреля проиндексируют по темпу роста зарплат

В апреле в России проведут индексацию страховой части пенсии по темпу роста зарплат, сообщил глава Минтруда Антон Котяков. Эта индексация будет учтена при подготовке бюджета на 2026 год.

Министр пояснил, что пенсия состоит из двух частей — страховая и фиксированная. «Зарплата в течение года растет и влияет на то, какую сумму страховых взносов работодатели платят в Соцфонд»,— заявил он в интервью ТАСС на ПМЭФ.

Господин Котяков рассказал, что Минтруд с коллегами уже считает параметры бюджета Соцфонда на 2026–2028 годы в рамках текущего прогноза социально-экономического развития. Он допустил, что возможны корректировки, потому что «темп замедления инфляции чуть выше, чем ранее коллеги планировали».

В 2026 году Россия перейдет к двухэтапной индексации пенсий. С 1 февраля их будут увеличивать по уровню инфляции за прошлый год, а с 1 апреля — по уровню роста доходов Социального фонда. Минтруд предлагает ввести в РФ механизм досудебного рассмотрения жалоб на некорректное назначение пенсий.

Подробности — в материале «Ъ» «Пенсии не дойдут до суда».