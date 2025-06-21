Nordwind отменила четыре рейса из-за поломки Boeing-777

Авиакомпания Nordwind сообщила о задержке четырех рейсов 20–21 июня на направлениях Сочи — Екатеринбург и Сочи — Нижний Новгород из-за технической неисправности Boeing-777. Перевозчик предупредил пассажиров о переносе вылетов в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба аэропорта Сочи Фото: пресс-служба аэропорта Сочи

«В связи с технической неисправностью воздушного судна Boeing-777 задерживается выполнение следующих рейсов: 20 июня N4-523 Сочи — Екатеринбург, 21 июня N4-524 Екатеринбург — Сочи, N4-439 Сочи — Нижний Новгород, N4-440 Нижний Новгород — Сочи»,— говорится в сообщении компании.

Nordwind уточнила, что пассажирам предоставят услуги согласно Федеральным авиационным правилам.

Лия Пацан