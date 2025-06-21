Суд арестовал еще одного организатора хищений у бойцов СВО в Шереметьево

Басманный суд Москвы отправил под арест Игоря Русина, обвиняемого в организации в аэропорту Шереметьево хищений у участников военной операции, сообщает ТАСС. По данным правоохранительных органов, мужчину в преступном сообществе называли «Зелик». Ему предъявили обвинение по ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества или участие в нем).

В общей сложности в рамках дела арестованы 24 человека, в том числе пятеро полицейских патрульно-постовой службы МВД России. Также арестованы два предполагаемых организатора преступной схемы — Дмитрий Боглаев и Алексей Кабочкин. Им тоже предъявлено обвинение по ст. 210 УК РФ.

По версии следствия, полицейские помогали таксистам искать потенциальных жертв среди участников СВО. Уголовное дело возбуждено по ст. 158 (кража), ст. 159 (мошенничество) и ст. 210 УК РФ.