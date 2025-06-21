ВТБ продаст еще четыре офиса «Открытия» в центре Москвы

Первый зампред правления ВТБ (MOEX: VTBR) Дмитрий Пьянов сообщил, что в 2025 году банк планирует продать еще четыре бывших офиса банка «Открытия». Их общая стоимость оценивается в 800 млн руб.

ВТБ получил полный операционный контроль над «Открытием» в январе 2023 года. Спустя два года кредитную организацию присоединили к БМ-банку, который входит в ВТБ. В конце мая 2025-го «стало известно, что группа продала бывший головной офис банка «Открытие» на улице Большая Ордынка.

«Офис на Ордынке стоил покупателю миллиарды рублей. У нас нет сейчас в проекте по продаже недвижимости сопоставимого масштаба. У нас ни один актив, следующий на продажу, по стоимости не превышает 500 млн руб. Например, у нас остались четыре бывших офиса "Открытия" в разных центральных локациях Москвы. Их общая стоимость — 800 млн руб. на четыре объекта»,— сказал Дмитрий Пьянов ТАСС на полях ПМЭФ.

Зампред правления ВТБ также сказал, что банк приступил к «стратегическому переосмыслению розничного бизнеса». По его словам, процесс отразится на стратегической модели кредитной организации 2027-2029 годов. В конце мая экс-глава «Почта банка» Александр Пахомов возглавил розничное направление группы

Петр Бузлаев