Прикамье попало в группу регионов с «достаточно высокой» вероятностью кризиса перепроизводства новостроек

Федеральный портал «Единый ресурс застройщиков» (ЕРЗ) проанализировал регионы России на вероятность кризиса перепроизводства новостроек. Оценка субъектов РФ производилась на основании трех показателей: соотношения темпов продаж и вывода новых проектов, соотношения нормативной и фактической распроданности новостроек, а также динамики средневзвешенной цены продаж 1 кв. м новостроек сверх инфляции. Пермский край оказался в группе «достаточной высокой» вероятности кризиса с количеством баллов «–2». Вместе с Прикамьем в эту группу вошли РФ в целом, Ленинградская, Новгородская, Свердловская, Новосибирская, Липецкая, Калужская и другие области, а также Ставрополье, Адыгея, Саха и другие (всего 28 регионов).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

В группу с высокой вероятностью кризиса перепроизводства новостроек («–6» и менее баллов, по методологии ЕРЗ.РФ) попали Орловская, Пензенская, Челябинская области, Красноярский край и Карачаево-Черкесская Республика. Низкая вероятность кризиса была выявлена в шести субъектах, включая Москву, а минимальная — только в Вологодской области («+10» баллов).

Отметим, продажи новостроек в РФ, и в Прикамье в частности, стали снижаться после отмены программы массовой льготной ипотеки и на фоне повышения ключевой ставки ЦБ РФ. По сведениям сервиса цифровой аналитики «Объектив.РФ», на пермском рынке первичного жилья в мае количество сделок по договорам долевого участия в строительстве (ДДУ) и договорам уступки прав требования (ДУПТ) сократилось на 24,3% по сравнению с апрелем этого же года.