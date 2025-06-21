Армия Израиля предупредила о запуске ракет с территории Ирана

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) зафиксировала запуск ракет с территории Ирана. О начале новой атаки также сообщило иранское агентство Tasnim.

Как напомнила пресс-служба ЦАХАЛа, жители Израиля должны перейти в укрытия и оставаться там до тех пор, пока предупреждение о воздушной опасности не будет отменено. Там также добавили, что силы ПВО начали работу.

13 июня Израиль начал операцию «Нация как лев», в рамках которой наносит удары в том числе по атомным и военным объектам Ирана. В ответ Иран также наносит ракетные удары по территории Израиля. Власти Израиля сообщали о 24 погибших и 2,2 тыс. пострадавших. Минздрав Ирана в последний раз называл число жертв 16 июня. Тогда ведомство сообщало о более чем 224 погибших и 1,27 тыс. пострадавших.

Подробнее — в материале «Ъ» «К иранскому атому подобрали калибр».

Петр Бузлаев