Дорожное движение в пяти районах Санкт-Петербурга будет ограничено с 21 июня

Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) предупредила петербуржцев о запланированных перекрытиях и ограничениях на дорогах, которые начнут действовать с 21 июня. Они коснутся пяти районов города, уточнили в ведомстве.

В Красногвардейском районе на период с 21 по 22 июня из-за работ по реконструкции инженерных сетей будет ограничено движение по Большой Пороховской улице — на участке от Среднеохтинского проспекта до проспекта Металлистов.

В Кронштадтском районе в те же даты для транспорта закроют улицу Зосимова — от улицы Восстания до улицы Всеволода Вишневского, включая перекрестки. Там будет проводится ремонт дорожного покрытия. Предлагаемый объезд: по проспекту Ленина, улицам Мартынова, Зосимова, Цитадельскому шоссе, Цитадельской дороге, Кронштадтскому шоссе и Владимирской улице.

В инспекции напомнили, что в Кронштадте до 6 июля ограничено движение транспорта по улице Зосимова — от улицы Восстания до дома 8 литер. Ж по улице Мартынова, включая перекрестки.

Также в связи с ремонтом дорог в Петродворцовом районе с 21 июня по 4 июля закрывается движение транспорта по Профсоюзной улице в городе Ломоносове — от улицы Победы до Ораниенбаумского проспекта. Объезд будет осуществляться по Красноармейской и Александровской улицам, Ораниенбаумскому проспекту, улице Красного Флота и улице Победы.

В Приморском районе на период с 21 июня (08:00) по 23 июня (05:00) будет закрыто движение ТС по Липовой аллее — от Приморского проспекта до Школьной улицы, включая перекресток с Дибуновской улицей. Для объезда ГАТИ предлагает Стародеревенскую, Заусадебную, Полевую Сабировскую, Планерную, Дибуновскую, Школьную улицы, Богатырский и Приморский проспекты, улицы Оптиков, Савушкина, Покрышева и Торфяную дорогу.

Кроме того, в том же районе в связи с производством работ по реконструкции водопроводной сети с 21 июня по 13 октября для автомобилистов полностью закрывается движение транспорта по Большому проспекту в поселке Лисий Нос — от Красноармейской до Александровской улицы, включая перекрестки с Красноармейской и Сестрорецкой улицей. Объезд осуществляется по Александровской, Горской, Красноармейской улицам, Большому и Раздельному проспектам.

В Пушкинском районе из-за ремонта дорог до 10 августа будет ограничено движение по Автомобильной улице в городе Пушкине — от Колпинского шоссе до дома 17 строение 1 по Автомобильной улице.

Прежде «Ъ-СПб» писал о дорожных ограничениях из-за ремонтных работ еще в трех районах Петербурга.

Вероника Рубина