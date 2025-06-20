ПМЭФ-2025: Петербург стал Беговой столицей России

Санкт-Петербург получил Кубок Беговой столицы России. Церемония передачи городу трофея состоялась в рамках ПМЭФ-2025.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Смольного Фото: Пресс-служба Смольного

Награду вручили губернатору Петербурга Александру Беглову. В церемонии приняли участие министр спорта России, президент Олимпийского комитета РФ Михаил Дегтярев и глава оргкомитета полумарафона «ЗаБег РФ», президент Федерации триатлона России Ксения Шойгу

Александр Беглов отметил, что статус Беговой столицы России — большая честь для города, а также высокая оценка его деятельности по развитию массового спорта. Губернатор выразил благодарность организаторам полумарафона «ЗаБег РФ», спортсменам и волонтерам.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что петербуржец Аюб Блиев стал бронзовым призером чемпионата мира по дзюдо.

Дарья Астанина