Петербуржец Аюб Блиев стал бронзовым призером чемпионата мира по дзюдо

Петербургский спортсмен Аюб Блиев занял третье место в весовой категории до 60 кг на чемпионате мира по дзюдо, который проходит в Венгрии с 13 по 20 июня, сообщает комитет по физической культуре и спорту Петербурга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бронзовый призер чемпионата мира по дзюдо в весе до 60 кг Аюб Блиев, представляющий Петербург

Фото: Федерация Дзюдо России Бронзовый призер чемпионата мира по дзюдо в весе до 60 кг Аюб Блиев, представляющий Петербург

Фото: Федерация Дзюдо России

В битве за «бронзу» господин Блиев победил хозяина чемпионата — Мартона Андраши. Это первая победа для российской сборной, которая отправилась на соревнования под эгидой Международной федерации дзюдо. Тренерами Блиева являются Данил Волович, Анзор Гаунов и Евгений Станев.

«Сегодня практически все встречи полноценно боролся, кроме схватки за "бронзу" – в каждой приходилось терпеть, доводить до конца. Я ехал за "золотом", поэтому после полуфинала с Пикаром почувствовал спад энергии – я очень хотел стать чемпионом»,— цитирует спортсмена Федерация дзюдо России.

Господин Блиев добавил, что чуть позже понял, что бронзовая медаль — самая важная в его карьере. После чемпионата мира борец планирует провести время с семьей, так как два месяца не был дома.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что на фасаде дома 13А по Тверской улице в Петербурге намерены установить мемориальную доску тренеру футбольного клуба «Зенит» Юрию Морозову. Под его руководством команда завоевала первые медали чемпионата в советский и российский периоды.

Андрей Маркелов