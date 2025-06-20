Путин: при приватизации в России было допущено много ошибок

Президент России Владимир Путин заявил, что в период приватизации в 1990-е годы в России было совершено много несправедливых сделок. Однако это не значит, что решения о переходе госсобственности в частную нужно отменить, убежден глава государства.

«За один рубль приватизировали то, что стоит, может быть, миллионы. Но еще худшим решением будет сейчас начать все назад забирать»,— сказал господин Путин во время пленарного заседания Петербургского международного экономического форума.

Президент подчеркнул, что необходимо зафиксировать сроки давности для оспаривания сделок с собственностью и выработать необходимую нормативную базу. Владимир Путин также предложил «закрыть эту тему раз и навсегда».

С просьбой законодательно определить сроки давности для оспаривания сделок с собственностью, в том числе приватизационных, неоднократно выступал Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП). Проект поправок союз направил в правительство в январе. Целью изменений была защита права собственности добросовестных приобретателей имущества.

Екатерина Отрашкевич