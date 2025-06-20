«Брусника» построит курорт «Жемчужина Алтая» за 20 млрд рублей

Компания «Брусника» и правительство Республики Алтай договорились о строительстве курорта «Жемчужина Алтая» в Майминском районе республики, сообщает «Ъ-Сибирь». Соответствующее соглашение было подписано на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба "Брусники" Фото: Пресс-служба "Брусники"

По данным «Ъ-Сибирь», девелопер обязуется построить более 150 тыс. кв. м жилья, общественные пространства и коммерческие помещения на территории 200 га. В проект заложены образовательный кластер и культурный центр. Помимо «Брусники» в проекте участвуют «Сбер» и Freedom.

Компания готова инвестировать в проект более 20 млрд руб. Старт строительства намечен на 2026 год. Комплекс планируется построить на берегу Катуни.

Ранее «УГМК-Застройщик» на международной выставке «Иннопром-2024» девелопер представил проект парк-отеля «Сказка Алтая» в Республике Алтай. Проект находится недалеко от деревни Манжерок на берегу реки Катуни, в 30 минутах езды от аэропорта Горно-Алтайск. Общий жилой фонд парк-отеля составил 48 номеров и один дом-шале.

Полина Щуцкая