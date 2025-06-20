Туристам построят город

Уральская строительная компания «Брусника» намерена принять участие в новом проекте — строительстве курортного города «Жемчужина Алтая». Соглашение об освоении площадки уже подписано с правительством региона, инвестиции девелопера оцениваются в 20 млрд руб. Застройщику предстоит построить более 150 тыс. жилья. Старт проекта запланирован на 2026 год. По мнению аналитиков, объем качественного номерного фонда в регионе в ближайшие годы существенно вырастет за счет аналогичных проектов, что, в свою очередь, может сбить цены и увеличить срок возврата инвестиций. Вместе с тем эксперты называют строительство курорта — перспективным вариантом для вложений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В ближайшие годы Республика Алтай может прирасти городом-курортом «Жемчужина Алтая» на берегу Катуни

Фото: Андрей Луковский, Коммерсантъ В ближайшие годы Республика Алтай может прирасти городом-курортом «Жемчужина Алтая» на берегу Катуни

Фото: Андрей Луковский, Коммерсантъ

«Брусника» и правительство Республики Алтай договорились о строительстве курорта «Жемчужина Алтая». И. о. председателя правительства Республики Алтай Александр Прокопьев и председатель совета директоров компании «Брусника» Алексей Круковский на ПМЭФ подписали соглашение об участии девелопера в создании курортной территории. Она расположится в Майминском районе республики и предполагает возведение на территории 200 га небольшого города — с туристической, жилой, коммерческой, общественно-деловой и рекреационной инфраструктурой. В проект заложены образовательный кластер и культурный центр.

Девелопер обязуется построить более 150 тыс. кв. м жилья, общественные пространства, многофункциональные коммерческие помещения. Компания готова инвестировать более 20 млрд руб. Помимо «Брусники» в проекте участвуют «Сбер» и Freedom. Старт строительства намечен на 2026 год. Комплекс планируется построить на берегу Катуни.

Впервые об инвестиционном проекте «Жемчужина Алтая» стало известно в 2022 году, когда он получил региональный статус. В июне 2023 года на ПМЭФ между инвестором проекта — ООО «Вип концепт» (совместное предприятие ООО «Алтика» и ООО «Агрупп»), ПСБ и правительством Республики Алтай было заключено трехстороннее соглашение о сотрудничестве по вопросам создания эко-рекреационного комплекса. Тогда проект предусматривал строительство санаторно-оздоровительного центра на 150 мест, гостиниц на 1,5 тыс. мест, делового комплекса «Алтай Сити» из семи зданий, парка развлечений и аттракционов открытого типа на площади 10 га. В апреле 2025 года правительство региона расторгло с компанией инвестсоглашение, по которому работы так и не были начаты.

Концепция нового проекта находится в стадии разработки и будет представлена позже. В правительстве Республики Алтай отмечают, что интерес девелоперов к инвестированию в объекты санаторно-курортной недвижимости региона растет с 2020 года. По мнению аналитиков, он обусловлен, с одной стороны, развитием инфраструктуры на территории региона, с другой — всплеском внутреннего туризма, который увеличил спрос на гостиничные и рекреационные объекты.

Неудачный опыт предыдущих инвесторов, с которыми в 2025 году регион расторг соглашение из-за срыва сроков и невыполнения обязательств, подчеркивает уязвимость подобных инициатив, считает директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков.

«Санаторно-курортная отрасль в целом сохраняет инвестиционную привлекательность за счет устойчивого спроса, но требует значительных вложений, длительного горизонта окупаемости и высокой квалификации девелоперов. Конкуренция в регионе усиливается, а реализация подобных проектов зависит от комплексного подхода — от инфраструктурной готовности до управленческих компетенций»,— полагает он.

В консалтинговом агентстве Macon рассказывают, что сегодня средний срок окупаемости санаторно-курортных объектов составляет 10-13 лет. «Главным фактором риска для отрасли в будущем как раз и является большое число инвестиционных проектов в этой сфере. В течение 5-10 лет объем качественного номерного фонда в регионе может существенно вырасти, это ограничит рост цен на услуги размещения и может замедлить ожидаемый возврат инвестиций»,— отметили в компании.

Проект столкнется с весьма серьезной конкуренцией в лице уже реализуемых масштабных инициатив. «"Манжерок", развиваемый «Сбером», официально открылся в 2023 году и имеет амбициозные планы стать одним из лучших горнолыжных курортов в мире. Поэтому "Жемчужине" после старта придется в буквальном смысле бороться с серьезным конкурентом и искать свои ниши, не занятые им»,— комментирует управляющий партнер IPM Consulting Анастасия Владимирова.

По словам экспертов, дополнительную конкуренцию новому курорту также создает развитие инфраструктуры на курорте «Бирюзовая Катунь» — здесь придется конкурировать с «Cosmos Stay Apartments» на 611 номеров, и «Cosmos Collection Altay Resort» — первым в Горном Алтае курортным комплексом премиум-класса.

Инвесторам при разработке проекта необходимо ориентироваться на новые сегменты аудитории, такие как семьи с детьми или корпоративные группы, заинтересованные в комплексном отдыхе, уверен управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский.

«Чтобы проект был устойчивым, инвестору следует учесть стратегии дифференциации, такие как интеграция с местной экосистемой Алтая — например, через экологически чистые технологии и партнерства с местными сообществами, — а также диверсификацию доходов за счет жилой и коммерческой недвижимости»,— полагает эксперт.

Впрочем, несмотря на заявленные планы по вводу новых гостиничных объектов, проект обладает высоким потенциалом, считает руководитель направления стратегического консалтинга Nikoliers Олег Германенко. «Мы ожидаем соответствующий рост спроса и турпотока в республику. На текущий момент мы видим нехватку качественных объектов размещения в регионе, что особенно остро ощущается в высокий сезон. Сейчас спрос в том числе ограничен доступностью средств размещения и обеспеченностью соответствующей инфраструктурой»,— полагает он.

Туристический поток в Республике Алтай по итогам 2024 года вырос на 5% по сравнению с предыдущим годом и составил 2,7 млн человек. Прогнозируется, что в 2025 году этот показатель вырастет на 5-7%.

Лолита Белова