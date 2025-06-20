Российские теннисисты сменили десятки

В полуфиналах Terra Wortmann Open, проходящего в немецком Галле турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов категории 500 с призовым фондом € 2,5 млн, сыграют россияне Даниил Медведев и Карен Хачанов, которым в четвертьфиналах понадобились по две партии для побед соответственно над американцем Алексом Микельсеном и аргентинцем Томасом Мартином Этчеверри. Успешное выступление на этой неделе позволит Медведеву снова оказаться в первой десятке мирового рейтинга, а Хачанову — в первой двадцатке.

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Трем ведущим российским теннисистам турнир в Галле предоставлял возможность немного улучшить свои позиции в мировой классификации. Ведь нынешний сезон пока складывается для них не очень удачно. Андрей Рублев свой шанс не использовал, уступив в четверг во втором круге аргентинцу Томасу Мартину Этчеверри, но Даниил Медведев и Карен Хачанов продолжат борьбу за титул в субботних полуфиналах.

Очередным соперником Медведева стал 20-летний американец Алекс Микельсен — чемпион юниорского Wimbledon 2022 года в парном разряде, который в январе дошел до четвертого круга Australian Open, обыграв по ходу дела грека Стефаноса Циципаса и Хачанова. Трава хорошо подходит по манере игры этому молодому теннисисту, обладающему довольно сильной подачей и не стесняющемуся при первой возможности выходить к сетке.

Однако на фоне Медведева, который провел очень хороший матч, американец выглядел не слишком впечатляюще.

Взяв первый сет и чужую подачу в четвертом гейме второй партии, россиянин был вынужден прервать игру, поскольку у него началось кровотечение из носа. Но этот эпизод не повлиял на ход борьбы. Медведев очень красиво выиграл первое очко после возобновления игры — догнал мяч, который Микельсен закинул свечой ему за спину, и спокойно обвел соперника по диагонали. А вскоре довел дело до победы — 6:4, 6:3 за 1 час 25 минут. Она позволила первой ракетке России не только вернуться в топ-10 мирового рейтинга, но и закрепиться там, поднявшись с 11-го места на 9-е.

В полуфинале Медведев сыграет с третьей ракеткой мира Александром Зверевым из Германии, который обыграл итальянца Флавио Коболли — 6:4, 7:6 (8:6). 12 из 19 предыдущих матчей с немецким теннисистом, в том числе последний, полуфинал прошлогоднего Australian Open, завершались победами Медведева.

Карен Хачанов играл с Этчеверри последним запуском. Аргентинец выглядел утомленным после героической трехчасовой победы над Рублевым, у которого он на тай-брейке третьей партии отыграл два матчбола, и другому россиянину упорного сопротивления оказать не сумел. В итоге — 6:3, 6:2 за 1 час 11 минут.

Хачанов продемонстрировал очень качественный теннис, много раз посылая мяч впритирку с боковыми и задней линиями, и выиграл активными удами 22 очка против 8.

Гарантировав себе место в первой двадцатке, куда он поднялся со своей нынешней 22-й позиции, он теперь сыграет в полуфинале с Александром Бубликом из Казахстана. Чемпион турнира в Галле 2023 года во втором круге остановил лидера мирового рейтинга итальянца Янника Синнера, а в пятницу справился с чехом Томашем Махачем — 7:6 (7:2), 6:3. До этого турнирные пути Хачанова и Бублика пересекались лишь однажды и уже довольно давно — в 2020 году на «мастерсе» в Цинциннати, когда россиянин взял верх в двух партиях.

Евгений Федяков