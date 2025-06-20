Бюджет усилят информатикой

В Екатеринбурге, как и во всей стране, 20 июня стартовала приемная кампания в университеты. В этом году в образовании запланированы некоторые изменения — зачисление завершается 20 августа, иностранные студенты могут сдавать только ЕГЭ без внутренних вступительных испытаний, а с сентября в Минобрнауки собирается регулировать количество бюджетных мест. Чего ожидают уральские университеты в этом году — в материале «Ъ-Урал».



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Уральские вузы 20 июня начали принимать заявления от абитуриентов. Уральский федеральный университет (УрФУ) предлагает 9,6 тыс. бюджетных мест. Как сообщил и.о. ректора университета Илья Обабков наибольшее число таких мест на специальностях группы «Информатика и вычислительные технологии», а также на строительных и электроэнергетических направлениях. На них студентам доступно 200 и более бюджетных мест. Прирост к прошлому году — примерно 400 мест очного обучения. Господин Обабков отметил, что квота на места для участников специальной военной операции (СВО) выросла на 15% и составила 761 место на очном и заочном обучении.

Абитуриенты, которые имеют звания Героев России или обладают орденом Мужества, могут поступить в вуз без экзаменов.

Уральский государственный горный университет (УГГУ) ожидает 1,2 тыс. студентов на бюджетные места, преимущественно на специалитете. В Уральском государственном экономическом университете (УрГЭУ) отметили, что в этом году увеличилось число бюджетных мест по направлениям информатики и биотехнологии (с 10 до 30). В 2025 году появилась возможность бесплатного обучения на специалитете по направлению судебная экспертиза. Начальник управления по приему и довузовской подготовке УрГЭУ Ирина Мартьянова рассказала «Ъ-Урал», что приоритет в распределении бюджетных мест по определенным специальностям будет отдаваться профильным для них вузам.

«Основным изменением в этом году можно считать то, что приемная кампания завершается в конце августа (раньше она длилась до конца осени). Дополнительный набор сейчас возможен только для иностранных абитуриентов или по решению вуза»,— рассказал «Ъ-Урал» начальник управления профориентации, довузовского образования и набора студентов УГГУ (Уральского государственного горного университета) Олег Гензель.

Помимо этого, добавляются дополнительные 5 баллов к личным достижениям — их могут дать предприятия, проводившие профориентацию. Таким образом, всего можно получить 15 дополнительных баллов к ЕГЭ вместе с баллами за остальные индивидуальные достижения.

Ирина Мартьянова пояснила, что на программы бакалавриата студенты-бюджетники будут зачислены до 7 августа. С 28 по 31 августа зачислят студентов на контрактные места. При этом в сентябре и октябре университет будет проводить дополнительный набор для иностранных студентов.

В УГГУ отметили, что стоимость платного обучения в этом году поднялась на уровне инфляции — в пределах 3-4%, но на некоторых специальностях рост составил до 12%.

При этом традиционно увеличилось число бюджетных мест, особенно на специалитете и бакалавриате по специальностям электроэнергетика, электротехника, машиностроение. «Это может являться индикатором того, что индустриальные партнеры, промышленность заходят в научную среду»,— пояснили в университете. В УрГЭУ максимальная установленная стоимость обучения на очной форме выросла до 170 тыс. руб. в год, на очно-заочной — с 65 тыс. руб. до 69 тыс. руб. в год.

В 2025 году изменился прием иностранных студентов. Ранее, в случае, если баллов экзамена было недостаточно, абитуриент мог сдать внутренние вступительные экзамены, теперь поступать он будет на основании результатов ЕГЭ, рассказали в УрГЭУ. «Я не могу сказать, что в этом году ужесточение, но в этом году произошло упорядочивание. В первую очередь иностранные граждане, поступающие в университет на русскоязычные специальности, должны владеть русским языком»,— сказала Ирина Мартьянова. Она пояснила, что иностранный гражданин может сдать вступительные испытания по предмету, если он не сдавал ЕГЭ по нему. В прошлом году, по ее словам, 18% поступивших были иностранными студентами.

В УГГУ рассказали, что число иностранных студентов снижается с 2022 года.

«Абитуриенты из стран СНГ, которые поступают к нам, в том числе в рамках правительственных соглашений, это, как правило, хорошо знающие русский язык и способные обучаться по российским программам ребята»,— сказал Олег Гензель.

Еще одна особенность в этом году — ожидаемое сокращение платных мест в университетах. Согласно закону, который был принят Госдумой 20 мая, регулирование числа платных мест начнется с 1 сентября. Эта мера принята, чтобы «исключить чрезмерный платный набор по специальностям, направлениям подготовки высшего образования, на которые отсутствует спрос со стороны экономики и рынка труда». При этом, в УГГУ заявили, что не ожидают значительного уменьшения числа контрактных мест. «Возможна корректировка на некоторых гуманитарных направлениях (экономика, менеджмент), но с учетом отраслевой специфики университета сокращения будут минимальными»,— заявил Олег Гензель.

И. о. ректора УрФУ Илья Обабков в ходе общения с журналистами отметил, что увеличение числа бюджетных мест на гуманитарных специальностях не планируется, при этом про сокращение контрактного набора он также не упомянул.

«Что такое бюджетные места? Это государство говорит: "Нам надо". Если вы идете учиться за свои средства, вы говорите: "Я тоже хочу". Это нормальная схема»,— пояснил он.

Подача заявлений от абитуриентов продлится до 25 июля. Документы можно будет подать на пять направлений, расставив их в приоритетном порядке. Результаты поступления станут известны 20 августа.

Анна Капустина