Британия отозвала сотрудников своего посольства в Иране

Великобритания решила эвакуировать сотрудников своего посольства в Иране, говорится на сайте правительства страны. Решение принято на фоне эскалации израильско-иранского конфликта.

«Наше посольство продолжает работать удаленно»,— уточнили в правительстве. По данным The Telegraph, семьи британских дипломатов эвакуировались из Ирана незадолго до ракетного удара Израиля по Тегерану 13 июня.

18 июня Великобритания также вывезла семьи сотрудников посольства в Тель-Авиве и консульства в Иерусалиме. Как пояснили в правительстве, это временно и необходимо «в качестве меры предосторожности».

Ближневосточный конфликт обострился 13 июня, когда Израиль начал операцию «Народ как лев». ЦАХАЛ атаковал ведущие оборонные и ядерные объекты Ирана. Тегеран начал наносить ответные удары. За неделю боевых действий Израиль ликвидировал несколько высокопоставленных иранских военнослужащих.

О развитии ситуации — в материале «Ъ» «Европа достает Иран из пасти льва».