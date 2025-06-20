Хуснуллин спрогнозировал рост цен на жилье с 2028 года

Вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что цены на жилье в России начнут расти в 2028 году из-за сокращения ввода новостроек. Такой прогноз он сделал, исходя из того, что число выданных на строительство многоквартирных домов разрешений сократилось на 28%.

В интервью РБК ТВ господин Хуснуллин отметил, что строительство одного дома в России занимает в среднем три года, и, как следствие, к 2028 году количество нового жилья сократится примерно на 30%. Это приведет к дефициту на рынке недвижимости, что, по его мнению, неизбежно вызовет рост цен.

Вице-премьер также подчеркнул, что текущий рынок жилья рискует переохладиться, что может привести к провалу ввода новостроек в 2028–2030 годах. Он добавил, что единственная возможность для снижения цен — это увеличение предложения жилья.